Tettnang (sz) - Rund 1000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an einem Bagger verursacht, der auf einem Muldenplatz in der Prinz-Eugen-Straße neben der K7722 abgestellt war. Die Täter schlugen unter anderem das Dachfenster, die Rückspiegel und Beleuchtungseinrichtungen ein und brachen die Tür und den Tankdeckel auf. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Telefon 07542 / 9371-0 entgegen.