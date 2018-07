Van Persie untermauert Anspruch - WM-Kader steht

Freiburg (dpa) - Robin van Persie brauchte nicht einmal eine Halbzeit, um klar zu machen, wer bei der Fußball-WM in Südafrika im Sturmzentrum der Niederländer spielen wird - er und niemand sonst.

Beide Treffer beim 2:1 (2:0)-Sieg des Oranje-Teams in Freiburg gegen Mexiko erzielte der Stürmer vom FC Arsenal, überzeugte zudem mit großem Durchsetzungsvermögen und Zug zum Tor. „Robin war hervorragend heute. Er hat zwei wunderschöne Tore gemacht und auch sonst richtig gut gespielt“, lobte Bondscoach Bert van Marwijk.

Der frühere Trainer von Borussia Dortmund verkündete nach der Rückkehr ins Trainingslager im österreichischen Seefeld seinen endgültigen 23 Spieler umfassenden Kader. Als letzte vier Spieler strich van Marwijk den Ex-Schalker Orlando Engelaar (PSV Eindhoven), Jeremain Lens (AZ Alkmaar), Vurnon Anita (Ajax Amsterdam) und den verletzten Ron Vlaar (Feyenoord Rotterdam) aus seinem vorläufigen Aufgebot.

„Die Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen. Am meisten war Orlando enttäuscht“, sagte der niederländische Nationaltrainer, der mit Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart) Arjen Robben, Mark van Bommel (beide Bayern München), Joris Mathijsen und Eljero Elia (beide Hamburger SV) auf fünf Bundesliga-Profis setzt.

Einer der vielen Stars ist van Persie. Dass der Stürmer gegen Mexiko sein erstes Länderspiel seit November 2009 machte, als er sich gegen Italien schwer am Knöchel verletzt hatte und danach sogar um die WM bangen musste, war dem 26-Jährigen nicht anzumerken. Nur Mitte der zweiten Halbzeit zwickte ein wenig der Oberschenkel, van Marwijk nahm seinen Goalgetter deshalb direkt vom Platz.

Zuvor hatte van Persie zusammen mit Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay und Dirk Kuyt 45 Minuten lang einen Angriffswirbel entfacht, der die Zuschauer im Freiburger Badenova-Stadion richtig in WM-Stimmung versetzte. „Wir hatten sechs, sieben gute Chancen in der ersten Halbzeit“, meinte der Hamburger Verteidiger Mathijsen. „Das war super.“

Die Niederländer brillierten, obwohl mit van Bommel, Robben, Wesley Sneijder, Ryan Babel und Nigel de Jong fünf Stammspieler nicht zur Verfügung standen. „Wir haben gezeigt, dass wir einen großen Kader haben“, sagte Mathijsen zufrieden.

Vor allem in der Offensive verfügt van Marwijk über schier unbegrenzte Möglichkeiten. In den Niederlanden wird bereits seit Beginn der Vorbereitung heftig diskutiert, ob es denn nun möglich sei, dass van Persie, van der Vaart, Robben und Sneijder zusammen auf dem Platz stehen. „Ich will als einer der großen Vier in der Spitze spielen“, sagte van Persie. „Dass Wesley und ich nicht zusammenspielen können, ist Schwachsinn“, fügte van der Vaart hinzu.

Robben rechts, Sneijder links, van Persie in der Spitze und van der Vaart als Dreh- und Angelpunkt dahinter - im Offensivbereich macht den Niederländern wie so oft in der Vergangenheit niemand etwas vor. „Wir haben vorne einfach eine Weltklasse-Qualität“, sagte Boulahrouz.

Schließlich stehen mit Kuyt und Klaas-Jan Huntelaar zwei weitere internationale Top-Stürmer im Kader, so dass es sich van Marwijk sogar leisten konnte, den Hamburger Ruud van Nistelrooy nicht für die WM zu nominieren.

„Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir was erreichen“, sagte van Marwijk. Dass sein Team in der zweiten Halbzeit merklich abbaute und die Mexikaner durch Javier Hernandez noch zum Anschlusstreffer kamen, bereitete dem früheren Trainer von Borussia Dortmund keine Kopfzerbrechen. „Da waren die Jungs müde. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg.“

Der Kader der Niederlande für die WM in Südafrika:

Tor: Sander Boschker (Twente Enschede), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam), Michel Vorm (FC Utrecht)

Abwehr: Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Edson Braafheid (Celtic Glasgow), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord Rotterdam), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Hamburger SV), Andre Ooijer (PSV Eindhoven), Gregory van der Wiel (Ajax Amsterdam)

Mittelfeld: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Mark van Bommel (Bayern München), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Alkmaar), Wesley Sneijder (Inter Mailand), Rafael van der Vaart (Real Madrid), Demy de Zeeuw (Ajax Amsterdam)

Angriff: Ryan Babel (Liverpool), Eljero Elia (Hamburger SV), Klaas Jan Huntelaar (AC Milan), Dirk Kuyt (Liverpool), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern München)