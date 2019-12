Van Nistelrooy bei der EM im Trainerstab der Niederlande

Mal schnell eine Schachtel Bio-Eier aus dem Automaten ziehen, in Allmannsweiler ist das jetzt möglich. Der neue Eier-Automat der Familie Eisele versorgt die Menschen in der Raumschaft rund um die Uhr mit frischen Lebensmitteln in Bio-Qualität – ein guter Grund für die Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben, das Projekt mit Fördermitteln zu unterstützen.

Vor rund zwei Wochen ist der Bio-Eier-Automat in Betrieb gegangen – und vom ersten Tag an, berichtet Melanie Eisele, wurde das neue Angebot gut angenommen.