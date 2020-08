Valorant-Team von G2 Esports gewinnt auch Mandatory.gg Cup

Von beb

Schnell wie die Feuerwehr: Dieser Redensart haben die Einsatzkräfte der Schwendier Ortsfeuerwehren am Freitagnachmittag alle Ehre gemacht. Blitzschnell waren sie am Einsatzort und verhinderten so einen noch größeren Schaden, nachdem sie wegen des Brands einer Ballenpresse auf freiem Feld alarmiert worden waren. Auf einem abgeernteten Getreidefeld östlich von Großschafhausen waren zwei Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens dabei, Stroh zu pressen.