Valentin Wernz sprintet auf Platz drei

Eine kurzfristige Teilnahme in der Triathlon-Bundesliga hat der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz genutzt, um mit Platz drei als bester Deutscher ein Ausrufezeichen auf nationaler Ebene zu setzen.

Valentin Wernz erfuhr kurzfristig, dass er für seinen ausgefallenen Teamkollegen Lasse Priester einspringen musste. Damit mischte der Tuttlinger direkt beim Auftakt der diesjährigen Bundesligasaison im Kraichgau für sein Bundesliga-Team „KiologIQ Team Saar“ mit. „Ich habe es spontan erfahren und bin somit trotz einer harten Trainingswoche und schweren Beinen an den Start gegangen, was für mich ein guter Form-Check war“, sagte Wernz unserer Zeitung.

Beim Schwimmen war der Tuttlinger ganz vorne mit dabei und stieg an vierter Position aus dem Wasser. „Das Schwimmen lief bei mir richtig gut. Allerdings haben wir einen Frühstart gehabt und somit musste ich in der Wechselzone zehn Sekunden warten“, blickte der 24-Jährige auf das Rennen zurück.

Da das Feld nach der ersten Disziplin nah beieinander war, hielt Valentin Wernz den Anschluss auf dem Rad und fuhr in der großen Führungsgruppe mit. Dort erlebten die Triathleten auf dem letzten Kilometer der insgesamt 20 Kilometer langen Radstrecke eine Schrecksekunde. Mehr als zehn Triathleten stürzten vom Rad. „Es wurde ziemlich hektisch auf dem letzten Kilometer. Ich hatte Glück, dass ich nicht gestürzt bin“, sagte der Profi-Triathlet.

Durch sein Ausweichmanöver hatte Wernz vor dem Wechsel in die Laufschuhe zunächst eine Lücke, die er schließen musste, um die anderen Athleten einzuholen – was er schaffte und sich immer weiter nach vorne Richtung Podestplätze kämpfte. Auf den letzten 400 Metern duellierte er sich mit mehreren Athleten um den dritten Platz und packte mit einem starken Endspurt seine ganzen läuferischen Qualitäten aus. Damit überholte Wernz wenige Meter vor der Ziellinie Seth Rider aus den USA und sicherte sich mit wenigen Zehntelsekunden Vorsprung Platz drei in einer Gesamtzeit von 49.47 Minuten. „Ich wurde lautstark angefeuert und konnte meine Stärken auf der Zielgeraden ausspielen“, erinnerte sich der Tuttlinger, der 35 Sekunden hinter dem Sieger Richard Murray aus Südafrika sein Rennen beendete. Zweitplatzierter wurde der Ungar Csongor Lehmann in 49.43 Minuten.

Wurmlinger Eric Diener stürzt

Viel weniger Glück beim ersten Bundesliga-Rennen in dieser Saison hatte der Wurmlinger Eric Diener, der wie Wernz von den Tuttlinger Sportfreunden kommt und in der diesjährigen Bundesligasaison für das Team „hep Team NSU“ an den Start geht. Diener war in den Massensturz verwickelt und stürzte einen Kilometer vor Ende der Radstrecke. „Bis zum Sturz war ich in der 60-köpfigen Führungsgruppe gut positioniert“, resümierte der Wurmlinger, der trotz Schürfwunden und einem demolierten Rad das Rennen fortsetzte und die Ziellinie auf Rang 57 von insgesamt 80 Teilnehmern überquerte. Er benötigte 52.25 Minuten.

Dennoch hatte Eric Diener Glück im Unglück. Von größeren Verletzungen blieb er verschont. Allerdings muss er zunächst auf das Training im Wasser verzichten und auch die Übungseinheiten auf dem Rad und in Laufschuhen absolviert er diese Tage mit geringerer Intensität. Der Wurmlinger Triathlet will am 16. Juni beim Deutschland-Cup in Jena wieder angreifen.

Valentin Wernz startet am 15. Juni in der World Triathlon Series in Nottingham mit der Staffel der Deutschen Triathlon Union (DTU) im Wettbewerb Team Mixed Relay.