Valentin Wernz lässt alle hinter sich

Mit hohen Erwartungen ist der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz am vergangenen Sonntag beim Kaiserstuhl-Triathlon an den Start gegangen und hat diesen überzeugend und souverän gewonnen.

Für den 23-jährigen Wernz ist die Teilnahme in Ihringen beim Kaiserstuhl-Triathlon nichts Neues mehr. Es war bereits sein vierter Start und sein dritter Sieg. Zuletzt trat er dort im vergangenen Jahr bei den Elite-Männern an und gewann.

Der Vorlauf verlief für ihn nach Maß. Wernz verließ als Zweiter das Wasser und fuhr in einer siebenköpfigen Radgruppe mit. Beim Laufen führte der Tuttlinger die Gruppe an, verausgabte sich aber nicht restlos.

Die Belohnung für den gelungenen Vorlauf bekam er im Finale, in dem er dort 15 Sekunden Zeitbonifikation für sich nutzen durfte und somit fünf Sekunden gegenüber dem Zweitplatzierten des Vorlaufs im Vorteil war. Somit tauchte der Profi-Triathlet nach 400 Meter schwimmen als erstes aus dem Wasser auf und wechselte auf das Rad. „Mein Trainer hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich alleine ohne Gruppe auf dem Rad durchziehen soll, solange es geht“, erklärte Wernz. Bis zum siebten von insgesamt zehn Radkilometern ging dieser Plan auf. Danach holte die Verfolgergruppe, bestehend aus fünf Athleten der Elite Männer, Valentin Wernz ein. „Sie haben sehr gut zusammengearbeitet. Alleine hatte ich keine Chance gegen sie“, so seine Einschätzung.

Gemeinsam fuhren sie bis zur Wechselzone. Wernz gelang ein sehr schneller Wechsel in die Laufschuhe und rannte als Führender auf die drei Kilometer lange Laufstrecke. „Ich habe in der ersten Runde gleich Gas gegeben und konnte mich von meinen Verfolgern schnell lösen. In der zweiten Runde habe ich meinen Vorsprung ausgebaut“, betonte der 23-Jährige, der in seinem Heimatverein, den Tuttlinger Sportfreunden (TSF), den Grundstein seiner Profi-Karriere legte. Seine Belohnung für diese Leistung: Unangefochten lief er als Erster in einer Gesamtzeit von 27.24 Minuten über die Ziellinie und ließ damit dem Zweitplatzierten Paul Weindl (DJK SG St. Ingbert) keine Chance, der 32 Sekunden später sein Rennen beendete. „Meinen Zieleinlauf konnte ich genießen“, freute sich ein glücklicher und zufriedener Valentin Wernz, der für den Nationalkader startete.

Sein Fazit: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Es war mein Ziel, zu gewinnen und das habe ich auch geschafft“, resümierte der Tuttlinger und ergänzt: „Es war ein guter Wettkampf, um mich auf die anstehenden Weltcups im Oktober vorzubereiten“, so Wernz abschließend. In den nächsten zwei Wochen stehen „harte Trainingseinheiten“ auf dem Programm, bevor er im kommenden Monat nach Amerika reist, um sich dort mit der Weltspitze zu messen.

Eric Diener überzeugt beim Laufen

Bei den Elite Männern in Ihringen mischte auch der Wurmlinger Eric Diener für die Tuttlinger Sportfreunde mit. Der Vereinskollege von Wernz stieg als Zehnter aus dem Wasser und verpasste damit knapp die zweite Radgruppe, so dass er die gesamten zehn Kilometer alleine fahren musste. Somit wechselte er auch als Zehnter in die Laufschuhe.

Auf der Laufstrecke trumpfte der Wurmlinger auf und beeindruckte hier mit tollem Kampfgeist. Der TSF-Triathlet überholte einen Konkurrenten nach dem anderen und lief schließlich als Fünfter über die Ziellinie.

„Eric ist richtig stark gelaufen. Er hat auf der letzten Runde noch mehrere Plätze gut gemacht“, lobte Valentin Wernz, der im Ziel auf seinen Vereinskollegen Eric Diener wartete und ihm schließlich zum fünften Platz in einer Gesamtzeit von 28.23 Minuten gratulierte.