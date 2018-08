Valentin Wernz belegt beim Weltcup Platz 28

Auf dem 28. Platz ist der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz am vergangenen Sonntag beim Triathlon-Weltcup im schweizerischen Lausanne gelandet. Bereits am kommenden Sonntag bestreitet er sein nächstes Rennen in der World Triathlon Series (WTS) im kanadischen Montreal.

Insgesamt gingen 68 Männer der Elite in Lausanne an den Start, um sich auf internationaler Ebene zu messen – und das über die olympische Distanz. Für den Tuttlinger war es der erste Wettkampf in diesem Jahr über diese Strecke. Nach 1500 Meter Schwimmen stieg Wernz im Mittelfeld aus dem Wasser und wechselte auf das Rad. Vor ihm lag ein 40 Kilometer langer Kurs. „Die Radstrecke war richtig hart. Dennoch habe ich es geschafft und habe mich an die Führungsgruppe gekämpft“, sagte Wernz gegenüber unserer Zeitung.

In der Führungsgruppe hielt er bis in die Wechselzone mit und schlüpfte in die Laufschuhe. „Ich bin als fünfter Läufer losgelaufen“, blickte der 23-Jährige zurück. Dann allerdings musste er Geschwindigkeit rausnehmen. „Die Hitze hat mir zu schaffen gemacht“, gibt Valentin Wernz zu, der nach den zehn Kilometern als 28. Triathlet das Ziel erreichte. „Mit der Platzierung bin ich nicht zufrieden, das lag hauptsächlich an der letzten Disziplin. Dennoch habe ich viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln können“, berichtet der Tuttlinger.

Eine Verschnaufpause bleibt dem Profi-Triathlet nicht, denn bereits am kommenden Mittwoch steigt er gemeinsam mit seinen Teamkollegen der Deutschen Triathlon Union (DTU) Linus Stimmel, Justus Nieschlag und Lasse Lührs und einem DTU-Betreuerteam in den Flieger, der nach Kanada abhebt. Dort heißt es in der Stadt Montreal erneut: Erfahrungen sammeln. Valentin Wernz startet in Montreal mit der Weltspitze in der World Triathlon Series, der weltweit höchsten Klasse im Triathlonsport und misst sich mit den Besten der Besten, darunter der spanische Top-Athlet Mario Mola, der unter anderem zweifacher und amtierender Weltmeister über die Triathlon-Kurzdistanz ist.

Teilnehmerfeld in Montreal ist sehr stark besetzt

Die olympische Distanz gilt es für den Tuttlinger am Sonntag in Montreal zu bestehen. Für Wernz ist es die zweite Teilnahme an einem WTS-Rennen, nach seinem Debüt vor wenigen Wochen in Edmonton. „Ich freue mich, dass ich dort wieder starten kann. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und bin gespannt, was ich erreichen kann, da das Teilnehmerfeld erneut sehr stark besetzt sein wird“, sagte Valentin Wernz, der sich einen Platz im vorderen Drittel als Ziel gesetzt hat.