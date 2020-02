Valentin Wernz beendet Formtest auf Podest

Sein erster Formtest für die kommende Saison hat der Tuttlinger Profi-Triathlet Valentin Wernz erfolgreich bestanden. Im südafrikanischen Maselspoort schaffte es der 25-Jährige auf das Podest und holte somit beim Afrika-Cup den dritten Platz.

Nach zwei Trainingslagern im Dezember und über den Jahreswechsel ist der Ausnahmeathlet Valentin Wernz aktuell in Südafrika mit Teilen des deutschen Nationalkaders, um sich dort für die bevorstehende Saison fit zu machen. „Die vergangenen Wochen konnte ich vollumfänglich trainieren. Ich habe harte Einheiten hinter mir, sowohl im Wasser, auf dem Rad und in Laufschuhen“, berichtete er unserer Zeitung. Zahlreiche Kilometer hat er gemeinsam mit seiner Trainingsgruppe gesammelt und ohne Verletzungen vollumfänglich trainiert.

Da der zunächst eingeplante Weltcup in Kapstadt abgesagt wurde, traf er gemeinsam mit dem Trainerteam vom Bundesstützpunkt Saarbrücken die Entscheidung, beim Afrika-Cup im südafrikanischen Maselspoort teilzunehmen, um seine Form nach intensiven Einheiten und einem harten Belastungsblock unter Wettkampfbedingungen zu testen. Bei einem Sprint-Triathlon, bei dem er mit 27 weiteren Triathleten der Elite Männer um den Sieg kämpfte, standen 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf dem Programm.

Bereits beim Schwimmen zeigte Valentin Wernz seine Qualität und ordnete sich in der Spitzengruppe ein. Mit den Führenden stieg er nahezu gleichzeitig aus dem Wasser und wechselte schnell auf das Rad. Auf der Radstrecke bildete sich gleich zu Beginn eine neunköpfige Gruppe, in der auch der Teamkollege von Wernz, Tim Hellwig, mitmischte.

Nach einem erneut fehlerfreien und schnellen Wechsel wurden die Triathleten mit der Hitze konfrontiert. „Die heißen Temperaturen haben mir beim Laufen zu schaffen gemacht. Die erste von drei Laufrunden bin ich an der Spitze mitgelaufen, danach musste ich zwei Athleten ziehen lassen“, blickte Wernz auf sein erstes Rennen in dieser Saison zurück. Der Tuttlinger hatte aber genug Abstand zum Viertplatzierten, dem Russen Igor Polyanskiy, sodass Wernz mit über zehn Sekunden Vorsprung einen ungefährdeten dritten Platz erreichte und in einer Gesamtzeit von 55.34 Minuten sein Rennen beendete. Sein Teamkollege Hellwig belegte Platz zwei, der Schweizer Max Studer siegte.

Nachdem er im ersten Wettkampf seinen ersten Podestplatz sicherte, fiel dementsprechend auch sein Fazit aus: „Hinter mir liegen drei harte Trainingswochen in Südafrika. Deshalb bin ich mit meiner Zeit und dem Ergebnis beim Afrika-Cup zufrieden und damit gut in die Saison gestartet. Das Rennen war zudem für einen Afrika-Cup stark besetzt“, sagte Wernz und zog seine persönlichen Erkenntnisse aus dem Wettkampf: „Ich weiß jetzt nach dem Rennen, woran ich weiter arbeiten muss und was ich bis zu meinem ersten Rennen in der World Triathlon Series (WTS) in dieser Saison im Training zu tun habe“.

Dieses Rennen findet am 6. März in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, statt. Dort will der Tuttlinger Profi-Triathlet erneut gegen die internationale Konkurrenz einen der vorderen Plätze belegen.