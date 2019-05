UWV stellt ihre neun Kandidaten vor

Die Unabhängige Wählervereinigung Bergatreute (UWV) hat nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstag zur Kandidatenvorstellung in der Gaststätte La Ola viele Bergatreuter begrüßen können.

Moderatorin Gaby Nonnenmacher betonte in ihrer Eingangsrede die Bedeutung des ehrenamtlichen Postens als Gemeinderat, wo es nicht nur darum gehe, sich für das Wohl der Gemeinde zu engagieren, sondern auch einen eigenen Lernprozess zu durchlaufen. Und das erfordere Mut und gutes Zeitmanagement. Beides traue sie den neun „fähigen“ Kandidaten zu – explizit auch den „Zugezogenen“.

Nonnenmacher habe nicht vergessen, das Erreichte der vergangenen fünf Jahre zu erwähnen, bevor sie das Publikum einlud, sich in den folgenden Präsentationen selbst ein Bild von den Kandidaten zu machen, heißt es. Peter Töpfer, Thomas Matuschek, Bernd Neuner, Ralf Hössle, Roland Hepp, Reinhard Dangel, Claus Kempter, Stephan Nonnenmacher und Katrin Ziegler stellten sich nacheinander mit eigenen Worten zu ihrem Werdegang und ihrer Motivation für die Gemeinderatskandidatur vor. Dabei oblag es Stephan Nonnenmacher als dienstältestes Gemeinderatsmitglied auf der Kandidatenliste auf die vielfältigen Tätigkeitsbereiche eines Gemeinderats und die künftigen Projekte näher einzugehen.

Im Anschluss an die Präsentationen mischten sich die Kandidaten unter das Publikum und es kam laut Mitteilung zu angeregten Gesprächen. Leider sei das Publikum am Tag zuvor, als Bürgermeister Schäfer die Erstwählerinnen und -wähler von Bergatreute zur Kandidatenvorstellung beider Wählervereinigungen eingeladen hatte, nicht so zahlreich gewesen. Für die Erschienenen seien die kurzen Präsentationen der insgesamt 19 Kandidaten jedoch interessant gewesen. Schäfer habe die Veranstaltung in gewohnt lockerer Atmosphäre moderiert und noch einmal an die Jugendlichen appelliert, auch die Nicht-Erschienenen zur Wahl aufzurufen.

Diesem Appell schließe sich die UWV-Bergatreute an und hoffe auf eine große Wahlbeteiligung und viele Stimmen für ihre neun Kandidaten, die unter dem Motto „Gutes bewahren! Neues gestalten! Zukunft sichern!“ zum Wohle von Bergatreute mitgestalten wollen.