Uwe Müller als IG BAU-Vorsitzender wiedergewählt

Uwe Müller ist als Bezirksvorsitzender der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Südwürttemberg für die nächsten vier Jahre im Amt bestätigt worden. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Damit bleibt der 56-Jährige Interessenvertreter für rund 3300 Beschäftigte allein im Landkreis Sigmaringen – 2000 von ihnen im Bauhauptgewerbe und 260 im Gebäudereiniger-Handwerk. Müller war 2020 auf dem außerordentlichen Bezirksverbandstag der Gewerkschaft zum Vorsitzenden gewählt worden.

Müller ist gelernter Maurer und lebt in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis). Im dortigen Werk des Konzerns Heidelberg Cement setzt er sich als Betriebsrat für die Belange von 130 Beschäftigten ein. Der gebürtige Merseburger (Sachsen-Anhalt) wohnt und arbeitet seit 1989 in Baden-Württemberg. Ehrenamtlich engagiert sich Müller als Richter am Sozialgericht Ulm und in der Tarifkommission Steine-Erden der IG BAU im Südwesten.

Der Gewerkschafter appelliert an die Beschäftigten, sich für die eigenen Interessen einzusetzen. Vom Fassadenreiniger über den Gartenbauer bis zur Buchhalterin in der Baufirma – Fachleute sollten auf einer tariflichen Bezahlung bestehen. Wer zu wenig verdiene, solle sich an die IG BAU vor Ort wenden. Beschäftigte müssten darüber hinaus stärker mitentscheiden, wie ihr Job in Zukunft aussehe. Ein „Riesen-Thema“ sei hier die Weiterbildung. „Viele Branchen stehen vor einem enormen Umbruch. Ob es um die klimagerechte Sanierung von Altbauten, den Waldumbau im Forst oder die Digitalisierung in der Baubranche geht – wichtig ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch zusätzliches Know-how für die Zukunft fit zu machen“, so Müller. Beim Wandel der Arbeitswelt sei es unverzichtbar, dass Gewerkschaften und Betriebsräte ein entscheidendes Wort mitredeten, betont der IG BAU-Bezirksvorsitzende.

Außerdem kündigt Müller an, sich in politische Debatten einzumischen: „Viele Vorhaben der Berliner Ampel-Koalition haben direkte Auswirkungen in unserer Region – von der Wohnungsbau-Offensive über die Umgestaltung der Agrarwirtschaft bis hin zur gesetzlichen Rente. Bei all diesen Themen wird sich die IG BAU Südwürttemberg einbringen und dabei auch der Kommunal- und Landespolitik auf die Finger schauen.“