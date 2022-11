Uwe Dobeschinski gewinnt die Vereinsmeisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Riedlingen-Neufra - Am Sonntagnachmittag, 20. November, trafen sich die Kameraden der Krieger- und Reservistenkameradschaft Neufra/Do. zur Jahreshauptversammlung in der Kantine Baisch. Vorangegangen war am Morgen die Gedächtnisfeier am Kriegerdenkmal, der gemeinsame Frühschoppen und ein gemeinsames Mittagessen.

Zur Eröffnung der Versammlung begrüßte Vorstand Elmar Musch die anwesenden Kameraden. Namentlich begrüßte er den Bürgermeister der Stadt Riedlingen, Marcus Schafft, Ortsvorsteherin Erika Götz, die Ehrenmitglieder Roland Bannier und Uli Mischke sowie die anwesenden Vertreter der örtlichen Vereine. Zu Ehren der verstorbenen Kameraden Eberhard Götz und Karl Maichel spielte ein Quartett des Musikvereins einen Trauerchoral. Es folgte ein Kurzbericht des Vorstandes.

Schriftführer Georg Maichel gab einen Rückblick auf die Ereignisse und Aktivitäten, die seit der letzten außerordentlichen Hauptversammlung stattgefunden haben. Teilnahme am Heimkehrertreffen auf dem Bussen sowie der Veteranenwallfahrt der Bayerisch-Württembergischen Kriegervereinigung in Maria Steinbach. Auch das Schießen um die Vereinsmeisterschaft und der Kameradschaftsabend konnten wieder durchgeführt werden. Die durchgeführte Haussammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge ergab den Betrag von 1325 Euro. Das bisher höchste Sammelergebnis, seit der Verein die Sammlung durchführt, erstmalig 1989. In seinem Amt als Kassier berichtete Maichel über den Stand der Finanzen. Trotz eines Minusbetrages weist die Vereinskasse weiter ein solides Finanzpolster aus. Die Kassenprüfer Bernd Baur und Werner Ströbele bescheinigten eine korrekt geführte Vereinskasse. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde von BM Marcus Schafft vorgeschlagen und erfolgte einstimmig per Handzeichen.

Beim Punkt Ehrungen wurde dem Vereinsmeister Uwe Dobeschinski der Vereinswanderpokal und der Reservistenkrug überreicht. Der Zweitplatzierte Werner Stoermer und Drittplatzierte Karl Spöcker erhielt je ein Weinpräsent. Eine Erinnerungstafel für den besten Blatt´l-Schuss, Zehner mit einem 50 Teiler, erhielt Karl Baisch.