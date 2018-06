Uwe Dietrich bleibt Vorsitzender der Narren

Im voll besetzten Saal des Bürgerhauses „Alte Schule“ hat Zunftmeister Uwe Dietrich außer den Mitgliedern auch die Gemeinderäte Gudrun Schmid, Matthias Paul und Bernhard Vesenmayer zur Versammlung der Streibemahder willkommen geheißen.

Die Neuwahlen des Vorstands unter der Leitung von Bernhard Vesenmayer erbrachten folgende Ressortbesetzungen für die kommenden zwei Jahre: Neuer und alter Vorstand bleibt Uwe Dietrich. Weiterhin Zeugwartin ist Stephanie Algner. Als Vize steht ihr wie bisher Martina Maier zur Seite. Kassiererin Karin Heilig stellte sich dagegen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und gab den Stab weiter an Nicole Ewald. Auch Christian Eisele und Klaus Gaißmaier traten nicht mehr für eine Wiederwahl als Streibemahdergruppenführer an. Ihre Nachfolger heißen Raphael Saier und Martin Vogt. Neuer stellvertretender Majorettenkapitän wurde Nina Schawaller. Als Ersatz für die turnusmäßig ausscheidende Kassenrevisorin Gudrun Schmid fand sich Klaus Gaißmaier. In seinem Kurzrückblick auf die vergangene Saison streifte Uwe Dietrich die vielen Aktivitäten. Besondere Glanzlichter waren der als „Wies’n-Party“ abgehaltene dritte Jugendball, bei dem die Nachfrage die Hallenkapazität deutlich übertraf, der Kinderball und der Gumpige Donnerstag mit der Dorffasnet. Premiere hatte der Einsprung im Altenpflegeheim „St. Iris“, welcher den Bewohnern und den Pflegekräften sehr gefallen hat. Zudem führte die derzeit rund 270 Mitglieder zählende Zunft in bewährter Weise zwei Altmetallsammlungen durch und wirkte bei der See- und Waldputzete der Gemeinde mit.

Die Anwesenden erfuhren weiter von der Beteiligung der Streibemahder an zahlreichen Umzügen, mehreren Abendveranstaltungen, dem Narrenbaumfällen und anderen kleineren Fasnetsaktivitäten. Ohne die Vorstandschaft belief sich die Arbeitsleistung der Mitglieder auf mehr als 1800 Stunden.

Eine Reihe von Mitgliedern erhielt abschließend eine Ehrung für fünf-, zehn-, 20- und 25-jährige Vereinsmitgliedschaft, bevor die Versammlung gemütlich ausklang.