Uttenweiler fährt nächsten Sieg ein

Bad Saulgau (sz) - Der SV Uttenweiler hat am Donnerstagabend in einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga einen weiteren Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Wiest schlug Schelklingen-Hausen mit 4:0. Die Luft für den FV Schelklingen/Hausen wird derweil immer dünner. Für den Gastgeber war es die siebte Niederlage in Folge.

FV Schelklingen/H. – SV Uttenweiler 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Viktor Ruff (10.), 0:2 Pascal Volz (12.), 0:3 Christoph Weber (53., FE), 0:4 Felix Steiner (84.) - Der FV Scheklingen-Hausen setzte im Heimspiel gegen den Ex-Landesligisten seine Talfahrt fort. Uttenweiler stellte früh die Weichen auf Sieg, Viktor Ruff und Pascal Volz sorgten mit einem Doppelschlag in der zehnten und zwölften Minute für die frühe 2:0-Führung für die Gäste. Schelklingen-Hausen hatte in der Folge ebenfalls seine Möglichkeiten, nutzte sie aber nicht. Wenige Minuten waren in der zweiten Halbzeit vorbei, da sorgte Uttenweiler für die Vorentscheidung: Christoph Weber verwandelte in der 53. Minute einen Strafstoß zum 3:0. Die Heimelf bemühte sich, den Rückstand zu verkürzen, doch der SVU blieb das gefährlichere Team. In der Schlussphase stellte Felix Steiner noch auf 4:0. Uttenweiler zeigte damit ein weiteres Mal, dass seine Minikrise nach der Winterpause überwunden hat.