Ute Schneck Deutsche Vizemeisterin im Halbmarathon

Vier Sportler des Lauftreffs Spaichingen haben in Freiburg im Rahmen des Freiburg Marathon an den offiziellen Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon teilgenommen. Ute Schneck sicherte sich in ihrer Altersklasse den Vizemeistertitel.

Ute Schneck und Jürgen Stickel traten erstmals offiziell für den TV Spaichingen bei einer nationalen Meisterschaft an. Ebenfalls aus der Spaichinger Laufgruppe starteten in der offenen Klasse Michael Wax für die Kreissparkasse Tuttlingen und Daniel Marginean.

Die Wetterverhältnisse waren nicht optimal, das Rennen begann bei strömendem Regen, und die Teilnehmer standen schon durchnässt in den Startblöcken. Dennoch war die gut organisierte Veranstaltung auch von außerordentlich guter Stimmung sowohl bei Läufern und den zahlreichen Zuschauern gekennzeichnet. Alleine für den Halbmarathon waren über 7200 Starter gemeldet.

Ute Schneck gehörte im Wettbewerb der Altersklasse W55 zum erweiterten Favoritenkreis. Durch das ganze Rennen komplett begleitet von ihrem Trainingskollegen Daniel Marginean lief sie von Anfang an ein beherztes Rennen. Freiburg ist kein flacher Kurs, der sich für Bestzeiten eignet, und bis zur Hälfte der Strecke sind über 150 Höhenmeter zu bewältigen. Dennoch gelang es der Spaichingerin, das Rennen gleichmäßig durchzulaufen und in einem starken Schlussspurt eine vor ihr liegende Konkurrentin sowie die Titelverteidigerin noch hinter sich zu lassen. Lohn war eine hervorragende Zeit von 1:28.38 Stunden und der Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft in ihrer Altersklasse. Nur die Dresdnerin Beate Bonnaire war an diesem Tag in 1:28.01 Stunden noch schneller.

Jürgen Stickel konnte mit seinem Lauf in 1:25.42 zufrieden sein. Es gelang ihm, die zweite Hälfte deutlich schneller als die erste zu laufen und so noch einige Konkurrenten hinter sich zu lassen. Bei seiner erstmaligen Teilnahme bei einer deutschen Meisterschaft durfte er sich schließlich über Rang 19 in der Altersklasse M50 freuen.

Ein tolle Leistung lieferte Michael Wax ab. Durch enorm schnelle letzte fünf Kilometer steigerte er seine persönliche Bestleistung auf 1:23.57 Stunden. Dies bedeutete Rang 28 in der offenen Wertung bei den Männern AK45. Dies ist besonders beachtlich, da er das vergangene Jahr verletzt pausieren musste.

Daniel Marginean lief sekundengleich mit Ute Schneck ins Ziel. Dies war von Anfang an so geplant, sein Ziel war nicht die Erreichung einer persönlichen Bestleistung, sondern seiner Trainingspartnerin Ute Schneck zu einen guten Resultat zu verhelfen.

Startplätze für Berlin sicher

Die vier Läufer, die schon seit drei Jahren ein festes Trainingsquartett bilden, konzentrieren sich nun auf den Berlin Marathon Ende September, für den alle vier einen der begehrten Startplätze ergattern konnten. Hierfür werden sie wöchentlich viele Trainingseinheiten gemeinsam absolvieren. Ute Schneck ist auch bei dem schnellsten Marathon der Welt ein Treppchenplatz zuzutrauen. Michael Wax und Jürgen Stickel haben sich im hohen Läuferalter eine nochmalige Verbesserung ihrer bisherigen Bestleistungen von 2:53 bzw. 2:59 Stunden vorgenommen und Daniel Marginean nimmt die erstmalige Überwindung der für ambitionierte Hobbyläufer so bedeutsamen Drei-Stunden Marke in Angriff. Dafür war der Lauf in Freiburg für alle Vier eine hervorragende Basis.