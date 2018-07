USA wollen 2011 mit Rückzug aus Afghanistan beginnen

Washington (dpa) - Nach der geplanten Truppenaufstockung in Afghanistan wollen die USA ihren Rückzug bereits im Jahr 2011 einleiten. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte in Washington, der Prozess könne sich, je nach Situation vor Ort, über vier bis fünf Jahre hinziehen. US-Präsident Barack Obama hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vorab über seine Afghanistan-Strategie informiert. In der Nacht will der Präsident sie in einer Rede an die Nation verkünden.