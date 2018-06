USA warnen Reisende vor Gewalt in der Ukraine

Washington (dpa) - Die US-Regierung hat in einem Reisehinweis vor Gewalt im Zuge von politischen Protesten in der Ukraine gewarnt. US-Bürger sollten sich von allen Demonstrationen, Protesten und großen Menschenansammlungen fernhalten, teilte das Außenministerium mit. Die Situation sei schwer einzuschätzen und könne sich rasch ändern. Die Warnung gelte bis Ende März. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten waren in der Hauptstadt Kiew in den vergangenen Tagen mehrere Menschen ums Leben gekommen.