USA und Südkorea beginnen neues Manöver

Seoul (dpa) - Neue Machtdemonstration auf hoher See: Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ein weiteres gemeinsames Seemanöver begonnen. Nach Angaben des Generalstabs der südkoreanischen Armee nehmen an den Übungen rund zehn Schiffe sowie etwa 1700 Marinesoldaten beider Länder teil. Die US-Streitkräfte hatten das Manöver vor der Westküste Südkoreas als „klare Botschaft der Abschreckung an Nordkorea“ angekündigt. Das kommunistische Nordkorea kritisierte die Übungen als „militärische Provokation“.