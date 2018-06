USA und Russland ringen um gemeinsame Haltung im Syrienkonflikt

Moskau (dpa) - Nach israelischen Angriffen auf Ziele in Damaskus verstärken die USA ihre Bemühungen, mit Russland eine gemeinsame Lösung des Syrien-Konflikts zu finden. US-Außenminister John Kerry traf sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um Spielräume in den bisher gegensätzlichen Positionen auszuloten. Die Zeit für ein Eingreifen in dem Bürgerkriegsland sieht US-Präsident Barack Obama noch nicht gekommen. Derweil unterstrich der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in China das Selbstverteidigungsrecht seines Landes.