Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

1. ( 1.)Locked Out Of HeavenBruno Mars2. ( 4.)I Knew You Were TroubleTaylor Swift3. ( 2.)DiamondsRihanna4. ( 3.)Ho HeyThe Lumineers5. ( 5.)Beauty And A BeatJustin Bieber Feat. Nicki Minaj6. ( - )Gangnam StylePsy7. ( 6.)Die YoungKe$ha8. ( 7.)One More NightMaroon 59. ( 9.)HomePhillip Phillips10.(10.)ThriftMacklem & Ryan Lewis Featuring Wanz