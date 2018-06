Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

1. ( 2.)Sexy And I Know ItLMFAO2. ( 1.)We Found LoveRihanna feat. Calvin Harris3. ( 5.)The One That Got AwayKaty Perry4. ( 3.)It Will RainBruno Mars5. ( 6.)Ni**as in ParisJay Z & Kanye West6. ( 4.)Good FeelingFlo Rida7. ( - )Set Fire To The RainAdele8. ( 7.)Someone Like YouAdele9. ( - )Party Rock AnthemLMFAO feat. Laureen Bennett & GoonRock10.( - )Dance (A$$)Big Sean feat. Nicki Minaj