Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

1.( 1.)FrozenSoundtrack2.( - )She Looks So Perfect (EP)5 Seconds Of Summer3.( - )La GargolaChevelle4.( - )Head Or HeartChristina Perri5.( 2.)ShakiraShakira6.( - )Where It All BeganDan + Shay7.( - )A Dotted LineNickel Creek8.( 3.)Out Among The StarsJohnny Cash9.( 5.)G I R LPharrell Williams10.( - )NOW 49Various Artists