Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

1. ( 1.)RedTaylor Swift2. ( - ) Les Misérables : HighlightsSoundtrack3. ( 4.)Take Me HomeOne Direction4. ( 3.)Unorthodox JukeboxBruno Mars5. ( 2.)Trouble Man: Heavy Is The HeadT.I.6. ( - )Night VisionsImagine Dragons7. ( - )UnapologeticRihanna8. ( 8.)BabelMumford & Sons9. ( - )The LumineersThe Lumineers10.( - )Pitch PerfectSoundtrack