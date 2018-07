Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

1. ( 1.)21Adele2. ( - )Hot Sauce Commitee Part TwoBeastie Boys3. ( - )Now 38Various Artists4. ( - )Helplessness BluesFleet Foxes5. ( - )Love?Jennifer Lopez6. ( - )In You DreamsStevie Nicks7. ( - )The Ultimate CollectionSade8. ( - )musiqinthemagiqMusiq Soulchild9. ( 3.)Sigh No MoreMumford & Sons10.( - )This Is Gonna HurtSixxA.M.