Ermittelt vom Billboard Magazine, New York

PlatzVorwocheTitelInterpret1.( - )Invasion Of PrivacyCardi B2.( - )AmericaThirty Seconds To Mars3.( 1.)My Dear Melancholy (EP)The Weeknd4.( 5.)The Greatest ShowmanSoundtrack5.( 3.)?XXXTentacion6.( 7.)Culture IIMigos7.( 6.)Black PantherSoundtrack8.( 2.)The World Is YoursRich The Kid9.( 8.)StoneyPost Malone10.( - )Total XanarchyLil Xan