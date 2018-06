USA: Nordkorea holt Raketen von Abschussrampen

Seoul (dpa) - Nach Nordkoreas Kriegsdrohungen in den vergangenen Wochen gibt es Hinweise auf eine Deeskalation. Nach US-Angaben hat das Land zwei Mittelstreckenraketen von ihren mobilen Abschussrampen an der Ostküste des Landes wieder abgezogen. Die Raketen des Typs Musudan seien in ein Depot gebracht worden, wie CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichtete. Das Militär der USA und Südkoreas hatten Hinweise darauf, dass das Nordkorea mehrere Raketen, darunter auch Mittelstreckenraketen, in Startposition gebracht hatte.