Seit nunmehr fünf Jahren gibt es die "The Sausage Man Limited" in London. Gründer dieses Unternehmens ist David Rundel aus Berg bei Ravensburg. Er verkauft in der englischen Hauptstadt schwäbische Wurstspezialitäten.

"The Sausage Man", so wird der Jungunternehmer David Rundel aus Berg genannt. Eigentlich wollte der gelernte Kaufmann nur nach England, um die Sprache zu lernen. Inzwischen beherrscht er nicht nur die englische Sprache, sondern versteht es auch, deutsche Bockwurst, Bratwurst und Co.