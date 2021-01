US-Vizepräsident lehnt Absetzung Trumps per Verfassungszusatz ab

Nach rund sechs Jahren als Bürgermeister in Pfullingen ist Michael Schrenk am Dienstag vom Reutlinger Landratsamt in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Als Grund nannte Landrat Thomas Reumann die Dienstunfähigkeit des 50-Jährigen. Das berichten der Reutlinger General-Anzeiger und die Südwest Presse. Schrenk war von 2000 bis 2014 Bürgermeister in Herbertingen.

Der berufliche Neuanfang in Pfullingen scheint misslungen zu sein. Schon früh nach seinem Amtsantritt im Januar 2015 erhitzten Schrenks Entscheidungen die Gemüter.