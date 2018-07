US-Truppen nehmen Deutschen in Afghanistan fest

Berlin (dpa) - US-Truppen haben in Afghanistan einen Deutschen festgenommen. Das Auswärtige Amt bestätigte in der Nacht Berichte der „Süddeutschen Zeitung“. Der Mann befinde sich derzeit in US- Gewahrsam. Die Bundesregierung bemühe sich intensiv um Zugang zu dem deutschen Staatsangehörigen, sagte ein Ministeriumssprecher. Laut „Süddeutscher Zeitung“ wurde der Mann ins US-Militärgefängnis Bagram gebracht. Der 23-jährige Student Haddid N., ein Deutsch-Afghane aus Frankfurt am Main, stehe unter Terrorverdacht. Gründe für die Festnahme seien den Angehörigen in Frankfurt nicht genannt worden.