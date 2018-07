US-Sprecher: Rückzug aus Afghanistan beginnt 2011

Washington (dpa) - Die USA wollen schon 2011 mit ihrem Rückzug aus Afghanistan beginnen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte in Washington, US-Präsident Barack Obama werde zunächst 30 000 zusätzliche Soldaten an den Hindukusch schicken. Die Aufstockung soll in den kommenden Wochen beginnen und bis Juli 2010 abgeschlossen sein. Der Sprecher äußerte sich wenige Stunden, bevor Obama seine Rede in der Militärakademie West Point zur neuen Afghanistan- Strategie halten will.