Der neue Bildungscampus der Zollschule soll schneller gebaut werden als bislang geplant: Ein Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium sagte bei seinem Besuch am Mittwoch in Sigmaringen: Aus seiner Sicht sei eine Fertigstellung in weniger als zehn Jahren möglich. Bislang war von 13,5 Jahren die Rede. Der Zoll baut auf dem Gelände der früheren Kaserne in Sigmaringen seine gesamte Schule neu. Die Baukosten betragen 250 Millionen Euro.

Über die Eckdaten für den Neubau der Zollschule war bereits vor dem Besuch des Staatssekretärs ...