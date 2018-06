US-Profi Johnson feiert auf Hawaii siebten Toursieg

Hawaii (dpa) - Der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson hat seinen siebten Triumph auf der PGA-Tour gefeiert. Der 28-Jährige gewann zum Saisonstart auf Hawaii mit vier Schlägen Vorsprung vor Titelverteidiger und Landsmann Steve Stricker.

Wegen eines starken Orkans wurde das mit 5,7 Millionen Dollar dotierte Turnier erst am Dienstag beendet und nur über 54 Löcher gespielt. Mit einer starken 68er Runde auf dem erneut windigen Par-73-Platz und insgesamt 203 Schlägen hielt Johnson seine Verfolger beim Wettbewerb der 30 Sieger der PGA-Tour im Kapalua Resort auf Distanz. „Es gibt mir eine Menge Selbstbewusstsein, so in ein Jahr zu starten“, sagte Johnson, der als erster Spieler nach Tiger Woods in den sechs Jahren nach seinem College-Abschluss jeweils einen Turniersieg errang.

Deutsche Profis waren in Hawaii nicht am Start. Der Ratinger Marcel Siem steigt am Donnerstag in Durban (13.00 Uhr/live Sky) in das Turniergeschehen ein. Bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Volvo Golf Champions sind nur 35 Profis der Europa-Tour eingeladen, die einen Turniersieg aufweisen können.