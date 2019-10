Von Schwäbische Zeitung

Reisende, die am Ulmer Hauptbahnhof ein-, aus- oder umsteigen wollen, müssen sich ab Mitte November auf massive Behinderungen und Zugausfälle vor allem im Fernverkehr einstellen – und das drei Wochen lang. Betroffen ist die Strecke Stuttgart-Ulm-Augsburg-München. Grund: Die Neubaustrecke zwischen Stuttgart und Ulm wird an die an die Infrastruktur des Ulmer Hauptbahnhofs angeschlossen.

Diese Arbeiten sollen zwischen Sonntag, 24. November, 23 Uhr, und Freitag, 15.