US-Kinoschütze will auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren

Washington (dpa) - Neue Entwicklung im Verfahren gegen den US-Kinoschützen von Aurora: Der Angeklagte James Holmes will jetzt auf unschuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Wie die „Denver Post“ berichtete, kündigten seine Anwälte diesen Schritt in einer Eingabe an das zuständige Gericht an. Die nächste gerichtliche Anhörung steht am Montag an. Holmes wird beschuldigt, im Juli während einer „Batman“-Filmpremiere in Aurora 12 Menschen erschossen und 70 verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft will im anstehenden Prozess die Todesstrafe erreichen.