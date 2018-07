US-Finanzminister Geithner in Berlin

Berlin (dpa) - In Berlin beraten heute Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und der amerikanische Finanzminister Timothy Geithner über die Finanzkrise. Deutschland hatte zuletzt im Alleingang riskante Börsenwetten auf fallende Aktienkurse und Euro- Anleihen verboten. Das löste auch in den USA Irritationen aus. Eine von der Bundesregierung geforderte Steuer auf Finanzgeschäfte lehnen Washington und andere G20-Länder ab. Gibt es weltweit keine Lösung, will Deutschland diese Steuer in Europa durchsetzen.