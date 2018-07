US-Behörden fahnden nach möglichen Attentätern

Washington (dpa) - Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September fahnden die US-Behörden nach möglichen Attentätern. Angesichts neuer Drohungen ist die Polizei vor allem in New York und Washington in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Nach Angaben des TV-Senders CNN suchen die Sicherheitskräfte drei Verdächtige, von denen sich mindestens einer bereits in den USA befinde. Zwei der drei Verdächtige seien US-Bürger. Hinter der neusten Terrorgefahr in den USA steht nach Informationen des Senders das Terrornetzwerk Al-Kaida.