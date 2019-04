Uruguay benennt finalen Kader für WM in Russland

Uruguays Nationalcoach Oscar Tabárez hat seinen finalen Kader für die Fußball-WM in Russland benannt.

Der 71-Jährige reduzierte sein vorläufiges WM-Aufgebot auf 23 Spieler und strich Federico Valverde, Gastón Ramírez und Nicolás Lodeiro. Angeführt wird die erfahrene Mannschaft erwartungsgemäß von Stürmer-Star Luis Suárez und Abwehrchef Diego Godín.

Uruguay spielt bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe A mit den Gastgebern, Saudi-Arabien und Ägypten. In ihrem ersten Gruppenspiel wird La Celeste am 15. Juni auf die ägyptische Auswahl treffen.

WM-Kader Uruguays