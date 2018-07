Urteil gegen Fußball-Wettbetrüger Sapina erwartet

Bochum (dpa) - Das Bochumer Landgericht will heute das Urteil gegen den Fußball-Wettbetrüger Ante Sapina verkünden. Der Berliner hat zugegeben, Fußballspieler, Schiedsrichter und Sportfunktionäre bestochen zu haben. Betroffen waren Fußballspiele bis hin zur WM-Qualifikation. Sein Insiderwissen hatte Sapina für hohe Wetteinsätze in Asien genutzt. Zwei seiner engsten Komplizen sollen ebenfalls verurteilt werden. Die drei sollen in die Manipulation von rund 50 Fußballspielen verstrickt gewesen sein.