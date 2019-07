Auch in Tannheim, Weigheim und Weilersbach ist es für die Ortschaftsräte nach ihrer Vereidigung daran gegangen, ihre Ortsvorsteher beziehungsweise deren Stellvertreter vorzuschlagen und zu wählen. Keine Überraschungen oder neuen Amtsinhaber gibt es nach der ersten Ortschaftsratsitzung in Weigheim zu verzeichnen. Sowohl Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher (zehn Ja-Stimmen, keine Enthaltung, keine Nein-Stimme) als auch ihr Stellvertreter Günter Schilling (neun Ja-Stimmen, eine Enthaltung, keine Nein-Stimme) bekamen im Rathaus auch für die kommende Legislaturperiode das Vertrauen der Ortschaftsräte ausgesprochen.

„Wir richten den Blick nun nach vorne“, zeigte sich die Ortsvorsteherin motiviert und nannte das Voranbringen des Neubaugebiets Bildstock II, eines Jugendhauses, des Breitbandausbaus und der Straßensanierungen sowie die Unterstützung von Schule, Kindergarten und Vereinen als wichtige Aufgaben. „Es wird vieles auf uns zukommen und Sie werden feststellen: Es werden auch Beschlüsse zu fällen sein, die aus der eigenen oder Bürgersicht nicht gern gesehen sind. Lassen Sie sich davon aber nicht entmutigen§, so Mosbacher.

Die bisherige Ortsvorsteherin Tannheims, Anja Keller, konnte in der konstituierenden Sitzung mit Tina Benzing und Petra Riedmüller auch zwei Ortschaftsrätinnen im zehnköpfigen Gremium begrüßen. Der Tannheimer Ortschaftsrat besteht ferner aus Elmar Kaiser, Bernd Hafner, Jannik Volk, Jürgen Blessing, Guido Ganser, Matthias King und Clemens Breinlinger. In geheimer Wahl wurde Anja Keller hernach einstimmig zur Ortsvorsteherin wiedergewählt. Zu ihrem Stellvertreter bestimmt wurde – ebenfalls einstimmig – Bernd Hafner. Den Sitz im Aufsichtsrat der Bäder GmbH übernimmt das Vorstandsmitglied des Freibadfördervereins, Elmar Kaiser, sein Stellvertreter ist ebenfalls Bernd Hafner. Die nächste öffentliche Ortschaftsratssitzung findet am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr statt. Zur Sitzung am 18. September wird der Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köngeter erwartet zum Thema Quellensanierung auf Tannheimer Gemarkung.

Der neue Weilersbacher Ortschaftsrat hatte die Ortsvorsteherin und ihre Stellvertreter zu wählen. Die Ortsvorsteherin Silke Lorke wurde zum zweiten Mal, dieses Mal in Abwesenheit, zur Ortsvorsteherin gewählt. Die Vereidigung findet später statt. Das erste Mal im Jahr 2009 sprang sie für den verunglückten Rolf Kammerer als nicht gewählte Ortschaftsrätin ein. Jetzt ist Silke Lorke in der dritten Wahlperiode die einstimmig gewählte Ortsvorsteherin. Die Abstimmung fand in geheimer Wahl statt. Ebenso wurde der erste Stellvertreter Roland Schuler gewählt. Neu ist die Position eines zweiten Stellvertreters mit Christoph Stern. Auch diese Beiden wurden von den neun Ortschaftsräten einstimmig gewählt. Die Sitzung wurde von der dienstältesten Ortschaftsrätin Anita Seemann geleitet. Der neue Ortschaftsrat kam bei einer Wahlbeteiligung von 65,1 Prozent von 1090 Wahlbeteiligten zustande. Die stärkste Partei wurde die CDU mit 58,1 Prozent mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent. Die Unabhängigen Wähler erhielten 41,4 Prozent, sie verloren 2,7 Prozent.