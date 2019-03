Ursula Bilger geht in Ruhestand

Aalen - Für Ostwürttemberg ist am Mittwoch eine Ära zu Ende gegangen: Mit einer Feier im großen Sitzungssaal des Aalener Landratsamts ist die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg (WiRO), Ursula Bilger, nach 22 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. „Eine kluge und hoch kompetente Frau, die das Amt mit sehr viel Begeisterung ausgeübt hat“ und dabei für Ostwürttemberg gekämpft habe wie eine Löwin, wie Landrat Klaus Pavel befand.

Die Hochachtung vor Bilgers Arbeit ließ sich schon aus der Schar der Gäste ablesen: Alle Oberbürgermeister der Region waren gekommen, viele Bürgermeister, Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der Hochschulen und der IHK, von Banken, Unternehmen und, und, und. Klaus Pavel, der Aufsichtsratsvorsitzende der WiRO, skizzierte Ursula Bilger als eine kompetente, ideenreiche und engagierte Persönlichkeit, als geschätzte und verlässliche Partnerin auf allen Ebenen, welche die Region Ostwürttemberg als starken Wirtschafts- und Lebensraum stets als Ganzes in den Blick genommen habe.

„Sie waren die richtige Wahl“, blickte Pavel auf Bilgers Anfänge vor über 22 Jahren zurück. Damals, 1995, „war es noch nicht so toll auf der Ost-alb“. Eine hohe Arbeitslosigkeit und die Angst vor dem weiteren Verlust von Arbeitsplätzen hätten, so Pavel, die Lage geprägt. Beide Landkreise, Ostalb und Heidenheim, die Großen Kreisstädte und der Regionalverband hätten eine Zukunftsinitiative gestartet. Ein Gutachten habe dabei schließlich empfohlen, eine regionale Wirtschaftsförderung zu gründen, um die Kräfte zu bündeln, Potenziale zu heben und als Region Gesicht zu zeigen. 107 Männer und acht Frauen hätten sich schließlich um die Stelle der WiRO-Geschäftsführung beworben. „Eine hat gewonnen“, und das einstimmig, wie Pavel betonte.

Meilensteine der Anfangsjahre

Mit der Erinnerung an geradezu spektakuläre Präsentationen Ostwürttembergs im Haus der Wirtschaft in Stuttgart, im damals neuen Haus Baden-Württemberg in Berlin oder bei der EU in Brüssel blickte der Landrat auf, wie er sagte, Meilensteine in den ersten Jahren der Arbeit von Ursula Bilger zurück. Jetzt, am Ende ihrer Tätigkeit, dürfe man ihr attestieren, Ostwürttemberg nachhaltig mit geprägt und hier tiefe Spuren hinterlassen zu haben. „Wenn diese Region zusammenhält wie in den letzten 22 Jahren, sind wir unschlagbar“, formulierte Pavel selbst gleichsam das Erbe aus Bilgers Arbeit.

Dass dieser regionale Zusammenhalt dringender denn je sein werde, machte der Geschäftsleiter der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, Walter Rogg, auch als Sprecher der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften im Land deutlich. Denn wenn derzeit das Auto neu erfunden werde und digitale Prozesse erst richtig in Fahrt kämen, werde dies auch das Land und die Ostalb treffen. „Wir brauchen die Einsicht, dass wir uns die nächsten Jahre richtig anstrengen müssen“, mahnte Rogg. Und die Banken müssten diesen Strukturwandel nachhaltig begleiten.

Seiner langjährigen Wegbegleiterin Ursula Bilger attestierte Rogg, ihre Kernaufgabe, nämlich die Sichtbarkeit Ostwürttembergs zu steigern, bestens erfüllt habe. Vernetzung und Standortmarketing hätten ihre 22 Jahre geprägt, landesweit sei sie Treiberin und Ideengeberin bei vielen Themen wie etwa dem Aufbau von Clustern oder dem Fachkräftemangel gewesen. Geradeheraus, verlässlich, unverstellt, authentisch und mit viel menschlicher Wärmer habe Bilger für die Region und das ganze Land viel erreicht, sagte Rogg.

Spannend und kreativ

Ursula Bilger selbst blickte zu ihrem Abschied zurück auf spannende Jahre mit großen Herausforderungen und kreativen Lösungen. Wirtschaftsförderung sei eine Gemeinschaftsaufgabe, vor allem auch hinter den Kulissen. Bilger sprach von einer Aufbruchstimmung, als es gegolten habe, Ostwürttemberg aus dem Schatten herauszuführen. Und der damals entstandene Begriff vom „Raum der Talente und Patente“ sei heute noch so wichtig wie vor 22 Jahren.

Ein herzliches Willkommen galt im Rahmen der Feier schließlich Nadine Kaiser, die am kommenden Montag ihre Arbeit als neue WIRO-Geschäftsführerin aufnehmen wird.