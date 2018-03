Urspring verliert umkämpftes Spiel

In der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat das Team Urspring bei der Turnerschaft Jahn München mit 60:71 verloren. Da auch Tübingen sein Spiel gegen Bayern München verlor, ist einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde klar: Die U16 aus Urspring wird ihre Hauptrundengruppe vier auf dem fünften Platz beenden. Der Tabellenvierte Ludwigsburg ist zu weit weg, der Sechste Tübingen könnte zwar nach Punkten gleichziehen, doch der direkte Vergleich spricht für Urspring.

TS Jahn München – Team Urspring 71:60 (22:15, 12:19, 14:16, 23:10). - Eine Woche nach dem Derbysieg gegen Spitzenreiter Ulm bot Ursprings U16 auch gegen den Tabellenzweiten dieser Hauptrundengruppe eine gute Leistung. Zwei Viertel entschieden die Münchner für sich, zwei die Gäste aus Urspring, doch am Ende einer umkämpften Begegnung hatte Jahn die Nase vorn. Die Münchner erwischten den besseren Start und führten nach dem ersten Abschnitt mit 22:15. Dann drehte das Team von Trainer Oliver Heptner den Spieß um, entschied den zweiten Abschnitt mit 19:12 für sich – zum Halbzeitstand von 34:34. Urspring legte nach und lag nach dem dritten Viertel mit 50:48 vorn. Mit einem Auswärtssieg wurde es nichts für das Team Urspring, der Favorit aus München gewann den Schlussabschnitt deutlich mit 23:10 und sicherte sich damit die zwei Punkte. Ausschlaggebend war die höhere Trefferquote von Jahn (knapp 37 Prozent der Würfe aus dem Feld landeten im Korb, bei Urspring waren es nur rund 31 Prozent) und die größere Zahl an Rebounds vor allem in der Offensive (Rebounds gesamt: 45:38, Offensivrebounds: 22:12); auch unterliefen den Urspringschülern (28) deutlich mehr Ballverluste als dem Gegner (16). Erfolgreichste Werfer für das Team Urspring waren Mathias Groh (25 Punkte) und Jack Schneider (14).