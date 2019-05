Urmel erhält Spendenscheck

Wer am Sonntagnachmittag am Bucher Stausee spazieren gegangen oder geradelt ist, hat es sofort festgestellt: Zahlreiche große und kleine Hinweis- und Infotafeln und selbst die gerade erst aufgestellte neue Möbilierung am See waren mit grauer Farben und unleserlichen Schriftzügen beschmiert.

Verantwortlich dafür sind offenbar Fans von Eintracht Braunschweig, die auf der Anreise zum Spiel gegen den VfR Aalen waren, und „kurz“ Station am Bucher Stausee machten und dabei ihrer blinden Zerstörungswut freien Lauf ließen.