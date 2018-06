Es war eine mutige Entscheidung der Verantwortlichen des Gesangvereins Neuler-Ramsenstrut, allein und ohne Gastchöre einen Konzertabend zu gestalten. Und die Mutigen gewinnen: Die beiden Chorleiterinnen Sabine Eiberger und Andrea Seibold sowie der Vorsitzende Bernhard Nagler mit seinem Team präsentierten eine Veranstaltung mit Überraschungen – und alle Sitzplätze in der Schlierbachhalle waren belegt.

Vielleicht lag’s am Motto „Mach mal Urlaub“, das die vielen Gäste anlockte. Ein Sonnensegel überspannte einen Teil der Bühne, ein selbst gemaltes Bühnenbild mit Sommer, Sonne und Strand im Hintergrund und Palmen am Bühnenrand begrüßten die Konzertgäste. Eine flotte Combo begleitete die meisten Vortragsstücke; dazu Getränke aus einer Cocktailbar und eine elegante Liedauswahl ließen Vorfreude auf den Sommer und eine gewisse Urlaubsstimmung aufkommen.

Und noch eines fiel auf: Es agierten mehr junge Leute auf der Bühne als je zuvor: Neben dem Männerchor waren die Kleinsten des Vereins, die „Schlierbachkids“ mit von der Partie und ein extra gegründeter junger Chor, der „Knabenchor – Volles Rohr“, 25 junge Männer, schon ein bisschen dem Knabenalter entwachsen, aber mit einer Riesenbegeisterung beim gemeinsamen Singen.

Die „Schlierbachkids“ am Strand

Der Männerchor startete mit der Aufforderung „Mach mal Urlaub“ und entführte mit „La Montanara“ ins Gebirge. Dort waren sie beim Alpenrocker Hubert von Goisern „Weit, weit weg“ und ließen es ausklingen mit „Übern See“ von Lorenz Maierhofer. Die „Schlierbachkids“ wollten unbedingt an den Strand; frisch und frech forderten die kleinsten Ramsenstruter „Pack die Badehose ein“ und besangen das „knallrote Gummiboot“. Zusammen mit dem Männerchor freuten sie sich „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und wandten sich mit Michael Jacksons „We are the world“ weltwärts. Anschließend brach der Männerchor mit „Amazing Grace“ nach Schottland auf und brachte von dort die „Kochen Clan Pipe Band“ mit. Die vier Drummer und drei Dudelsackspieler aus Unterkochen brachten gekonnt und lautstark schottische Folklore unters Publikum.

Eine weitere gelungene Überraschung war der Projektchor „Knabenchor – Volles Rohr“. 25 junge Männer aus Ramsenstrut und Neuler konnten sich fürs gemeinsame Singen begeistern und brachten „dreistimmig“ (nach ihrer Lesart laut, etwas krumm, und mit viel Begeisterung) „Hulapalu“, den Country-Song „Take me home“ und „Fürstenfeld“ zu Gehör. Die Lacher auf seiner Seite hatte auch der Moderator der Gruppe, Lukas Finkbeiner, als er seinen gemischten Männerchor ankündigte: „Die Hälfte kann singen, die andere nicht“. Mit dem Männerchor zusammen stimmten sie auf die kommende Fußball-WM ein und präsentierten ihre Version des WM-Liedes von 2014 „Auf uns“.

Letzte Urlaubsempfehlungen

Noch einmal ein paar Urlaubsländer empfahl abschließend der Männerchor mit „Island in the sun“, „Griechischer Wein“, „Amsterdam“ und dem Shanty „Santiano“. Sehr zum gelungenen Urlaubsauftakt trug die Begleitcombo mit Matthias Wolf (Klavier), Timo Schips und Jannik Bieg (Schlagzeug) sowie km Andreas Buchinger (Bass) bei. Bei „Fürstenfeld“ half der Ramenstruter Chorsänger Bernhard Schmid mit seiner Tuba aus. Die kurze und präzise Moderation besorgte Rudi Rupp.