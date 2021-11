Urkunden für das Vereinsjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits Ende September 2021 fand im Feuerwehrhaus Unterzeil die Jahreshauptversammlung 2020 und 2021 des SC Unterzeil statt. Unter Einhaltung der Coronavorgaben begrüßte Vorstand Helmut Kornjak die anwesenden Mitglieder und führte durch die Tagesordnung.

Joachim Herter, bisher zweiter Vorstand, stellte sich für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung, er war vier Jahre für den SCU als Mitglied des Vorstandes tätig. Als Nachfolger wurde Matthias Reich neu in das Amt gewählt. Matthias Reich ist ein engagiertes Vereinsmitglied und lizenzierter Jugendtrainer der D-Jugend Spielgemeinschaft. Die weiteren Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kornjak bedankte sich bei allen Mitglieder für deren Engagement und auch Treue während den letzten Monaten in der Pandemie. Er brachte in seiner Ansprache auch die Enttäuschung über die coronabedingte Absage der Jubiläumsfeiern 2020 zum Ausdruck.

50 Jahre ist der SCU 2020 geworden, ein großer Ehrenabend sowie weitere Events konnten in 2020 nicht stattfinden. Mit unter den Gästen war auch Ortsvorsteherin Renate Falter, sie führte die Entlastungen und Neuwahlen in der Versammlung und überbrachte nachträgliche Grüße der Gemeinde zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Auch der Sportkreis Ravensburg, in Vertretung von Josef Müller, nahm an der Jahreshauptversammlung teil.

Josef Müller überreichte Vorstand Helmut Kornjak und Geschäftsführer Enrico Schwarz für das Vereinsjubiläum eine Urkunde mit Gutschein.

Weiter ehrte Josef Müller langjährig verdiente Vereinsmitglieder mit einem Geschenk sowie der Ehrennadel des Sportkreises in Bronze (Peter Kastelsky und Anja Stiefenhofer) in Silber (Bernd Hierlemann, Thomas Weder, Beno Schmuck, Harald Feirle, Carola Krumböck und Margit Horn) und in Gold (Alois Krattenmacher und Helmut Kornjak).