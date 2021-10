Urkunde für restaurierte Gebäude

Kreis Lindau - Der Heimattag des Landkreises Lindau wird für denkmalgerechte Restaurierungen von Gebäuden, Denkmälern oder anderen geeigneten Objekten eine Urkunde vergeben. Auch für neue Gebäude, die sich vorteilhaft in das bestehende Ortsbild einfügen, kann dieser Preis verliehen werden. Das wurde bei der Generalversammlung des Kreisheimattages bekannt. Der Vorsitzende Wolfgang Sutter sprach dabei von einer „schönen Anerkennung für jeden, der Zeit und Geld in ein Objekt investiert hat“.

Gestaltet wurde die Urkunde von Fridolin Altweck aus Wasserburg. Die Entscheidung, ob ein Objekt den Anforderungen entspricht, treffen der Bürgermeister der Kommune, Vorsitzende des Heimattages, Ortsheimatpfleger und Kreisheimatpfleger gemeinsam. Die genauen Kriterien sollen zeitnah festgelegt werden.

Obwohl die Pandemie starke Einschränkungen brachte, „konnten einige Termine wahrgenommen werden“, erklärte Wolfgang Sutter in seinem Bericht. Dazu gehörte eine Führung von Meinrad Gfall durch die Gartenschau in Lindau kurz vor der Eröffnung für Mitglieder des Heimattages. Vom Heimatpflegertreffen in Nonnenhorn zur Eröffnung des Backhauses mit dem Besuch des Heimatmuseums seien alle restlos begeistert gewesen. Landrat Elmar Stegmann und Wolfgang Sutter stellten zudem bei einem kleinen Festakt im Rokokosaal des Landratsamtes das Kapellenbuch vor. Kassiererin Luise Hodrius gab bekannt, dass ein bestehendes Konto umgewandelt wurde in ein zweites Girokonto, das als „Projektkonto“ eingerichtet wurde. Hierüber werden Aktionen wie das Kapellenbuch abgewickelt.

Der stellvertretende Landrat Christian Hauber würdigte die Aktivitäten des Kreisheimattages, insbesondere das Kapellenbuch. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier aus Hergensweiler informierte darüber, dass der ehemalige Bahnhof in der Gemeinde, der in einem trostlosen Zustand war, mittlerweile fertig saniert sei. Inzwischen ist er unter Denkmalschutz gestellt. Strohmaier lud die Mitglieder des Kreisheimattages ein, die gelungene Restaurierung zu begutachten.

Allgemein bedauern die Ortsheimatpfleger, dass sie nichts über bauliche Veränderungen in ihren Orten erfahren, außer sie sind zufällig Mitglied im Gemeinderat. Wolfgang Sutter machte den Vorschlag, zu beantragen, dass die jeweilige Ortsheimatpflegerin oder der Ortsheimatpfleger regelmäßig zu den Bauausschusssitzungen geladen wird.

Das Dokumentationszentrum in Weiler gilt als wichtige Einrichtung für jeden, der familiäre oder geschichtliche Nachforschungen betreiben möchte. Andreas Kurz, der jetzige Leiter, geht zum 1. September 2022 in Pension. Das Dokuzentrum soll aber erhalten bleiben. Dazu soll ein neuer Leiter oder eine Leiterin gesucht werden.

Der stellvertretende Vorsitzende Georg King würdigte die Arbeit von Luis Hodrius und Gerd Zimmer bei der inhaltlichen Gestaltung des Kapellenbuches mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Wein. Wolfgang Sutter dankte er für seinen unermüdlichen Einsatz.