Uraufführung von „Lüg mich an und spiel mit mir. Pension Europa 02“ in Bregenz

Mit der aktuellen Uraufführung „Lüg mich an und spiel mit mir. Pension Europa 02“ präsentieren Martin Gruber und sein Aktionstheater Ensemble eine stark choreografierte Partitur aus Sprache und Musik, ein absurdes Requiem über unsere Gesellschaft im Ausnahmezustand – mit gut verstecktem Hoffnungsschimmer, wie es in einer Ankündigung heißt. Zu sehen ist es ab Mittwoch, 18. Mai, um 19.30 Uhr am Vorarlberger Landestheater in Bregenz. Die Spielserie dauert bis 25. Mai an.

Karten kosten zwischen 19 und 32 Euro und sind im Internet erhältlich unter webshop.events-vorarlberg.at.