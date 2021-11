Unterwegstheater setzt sich mit dem Älterwerden auseinander

Mit dem Stück „Der Panther“ zeigt das Unterwegstheater Wangen eine Tragikomödie von Felix Mitterer über Liebe, Demenz und Vergeben.

Das Unterwegstheater meldet sich nach zweijähriger Pause zurück. Die Premiere von „Der Panther“ unter der Regie von Daniel Schmidt und Tanja Alex Oitzinger findet am Freitag, 26. November, um 20 Uhr im Jugendhaus in Wangen statt. Wie die Theatergruppe mitteilt, erzählt die Inszenierung die Geschichte eines Ehepaares, das sich mit den Themen des Alterns auseinandersetzt und bereits verschiedene Stadien des Abschiednehmens hinter sich hat. Doch ist das sich anbahnende Verwirrspiel nicht nur ein Hinterfragen des viel beschworenen „Alterns in Würde“, sondern auch eine Charakterstudie einer langjährigen Ehe, die an Demenz und Schuldgefühlen zerbrochen ist.

Besucher haben nur mit 2G Zutritt. Masken müssen während der Vorführung getragen werden. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eine weitere Vorführung ist für Samstag, 27. November, ebenfalls um 20 Uhr geplant. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten.