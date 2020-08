Unterwegs zu den fünf Landschaftsfingern Lindaus

Lindau (lz) - Alle Freunde der Gartenschau dürfen sich im Spätsommer und Frühherbst auf interessante Aktionen rund um die Gartenschau freuen, teilt der Freundeskreis Natur in Lindau mit. Die Veranstaltungen starten am Sonntag, 6. September, mit einer Busfahrt zu dem Traumgarten von Professor Roland Doschka in Dettingen, einem „der schönsten Privatgärten Europas“. Es folgen geführte Wanderungen durch das prägende Grün im Stadtgebiet Lindau.

2006 wurde der Garten von Doschka als erster deutscher Garten mit dem Europäischen Gartenschöpfungspreis ausgezeichnet. Die Besichtigung dieser Gartenanlage ist für den Vormittag geplant, während am Nachmittag dann das Gartenschaugelände in Überlingen besucht wird. Die Führung dieser Tagesfahrt liegt in den Händen von Karin Fetz. Insbesondere Mitgliedern soll damit die Möglichkeit geboten werden, diesen der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglichen, wunderschönen Park zu besichtigen. . Die Anmeldung erfolgt direkt online unter unter www.hehle-reisen.com/reisekalender.

Ab 12. September, bietet der Freundeskreis immer samstags Wanderungen durch die fünf Landschaftsfinger an, die das Grün Lindaus charakterisieren. Die Gartenschau deutet auf weit mehr als nur das Gelände auf der Hinteren Insel, schreibt der Verein. Der Bogen spanne sich von naturbelassenen Gebieten über Flächen des Erwerbsgartenbaus und wirtschaftlich intensiv genutzte Flächen des Erwerbsobstbaus, der Futtergewinnung für tierhaltende Betriebe oder eben zu gestaltetem Grün in kleinen und großen Gärten. Der Verein habe sich deshalb für ein Programm geführter Fahrten und Wanderungen entschieden, die diesen Bogen facettenreich abbilden. Anmeldungen für die Wanderungen sind per E-Mail an freundeskreis@lindau2021.de möglich.

Zum Auftakt führt Meinrad Gfall am 12. September die Teilnehmer „Von Drumlin zu Drumlin“. Ausgehend von der Stadtgärtnerei erklimmen die Teilnehmer Entenberg und Ringoldsberg. Eine Woche später, am 19. September, geht es zu „Berg und Tal“ und am 10. Oktober „An der Moränenkante oder Bayerischen Riviera“ entlang. Am 17. Oktober erkunden die Wanderer das Gebiet „In den feuchten Senken“ und begeben sich am 24. Oktober schließlich „Im Talfächer der Ach“ entlang. Teilnehmen können jeweils etwa 20 Personen. Die Anmeldung erfolgt nach dem „Windhundprinzip“, heißt es weiter. Wenn die Liste voll ist, werden keine Teilnehmer mehr angenommen. Weitere Aktionen sind in Planung, derzeit aber noch nicht spruchreif.

Dafür steht schon jetzt eine Veranstaltungsreihe parallel zur Gartenschau 2021 fest: Unter dem Motto „Innenhöfe und Kunst im Kontext“ wird der Verein geführte Besichtigungstouren zu idyllischen privaten Innenhöfen auf der Insel anbieten; Skulpturen zum Thema Garten und Natur sollen den Bezug zu diesen Orten schaffen, die dem Inselbesucher normalerweise verborgen bleiben.