Unteruhldinger Pfahlbauten haben wieder geöffnet

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee kann wieder ohne Einschränkungen besichtigt werden. „Wir kehren damit fast zum normalen Museumsbetrieb zurück. Auch Schulklassen können uns ab sofort wieder besuchen“, sagt Direktor Gunter Schöbel über die neuen Regelungen, die ab sofort gelten. Ein berührungsfrei eingerichteter Rundkurs an frischer Luft leitet die Besucher durch das Freilichtmuseum. Über Info-Punkte, Beach-Flags und Schautafeln wird über die Zeit vor 6000 Jahren informiert. Auch die aktuelle Ausstellung „Das Erbe der Pfahlbauer“ mit mehr als 1000 Funden aus den Dörfern am Bodensee kann am Ende des Rundgangs besichtigt werden. Das Freilichtmuseum hat täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet und ist weitgehend barrierefrei. Auf dem Museumsgelände gelten die AHA-Regel Abstand, Hygiene und Maskenpflicht. Mehr Informationen finden Sie auf www.pfahlbauten.de. Info-Telefon 07556/928900.