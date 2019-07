Untersuchung auf der Honburg-Ruine: Geisterjäger hören Stimmen und Schritte

Ihr Hobby ist die Geisterjagd: In der Nacht auf den 2. Juni hat eine Gruppe aus Singen die Honburg-Ruine auf paranormale Phänomene hin untersucht. Volontärin Kristina Staab hat bei Teamleiter Micha nachgefragt, zu welchen Ergebnissen das „Ghosthunter Explorer-Team“ (GET) gekommen ist. Er will aus Datenschutzgründen nicht seinen vollen Namen veröffentlichen.

Micha, Sie haben Bild- und Tonmaterial von knapp 48 Stunden von der Nacht auf der Honburg analysiert. Ist Ihnen dabei etwas Ungewöhnliches aufgefallen?

Ja, da waren schon einige Punkte, die wir uns nicht erklären konnten. Im Turm des „Kistemännles“ haben wir mehrere Dinge festgehalten. Zuerst hat das Parascope ausgeschlagen, das elektrostatische Wellen in der Nähe misst. Dann waren da Schritte, ein Knackgeräusch von Holz, das wir nicht zuordnen konnten. Außerdem haben wir auf unserer besonders sensiblen Sprachaufzeichnung eine Stimme gehört – und zwar alle fünf Mitglieder. Wir haben uns auf eine weibliche Stimme geeinigt, die „Hilf mir“ gesagt hat. Da waren sogar noch weitere Worte, aber die waren zu undeutlich. Deswegen haben wir sie nicht mit in unsere Ergebnisliste aufgenommen.

Wie sieht es beim zweiten Versuch der Kontaktaufnahme aus – am Appellplatz?

Dort hat immer wieder der REM Pod reagiert, das passiert, wenn sich jemand oder etwas in der Nähe der Antenne bewegt. Wir hatten schon vor Ort untersucht, ob ein Tier darauf sitzt oder andere äußere Einflüsse sie auslösen. Das war nicht der Fall. Deshalb ist das Phänomen in der Ergebnisliste. Nach dem Ausschlag des Parascopes hat auch „etwas“ auf unsere Aufforderungen reagiert und ist in eine bestimmte Richtung gegangen. Wir haben insgesamt für uns entschieden, dass es Situationen gab, die für eine paranormale Aktivität sprechen. Auch wenn der öffentliche Standort im Freien sowie die Partygäste direkt vor den Mauern schon Störfaktoren waren.

Was bedeuten die Ergebnisse? Sie haben ja eine Stimme gehört – gibt es auf dem Honberg Geister?

Wir wollen in die Stimme nichts rein interpretieren. Wir sagen nicht, dass war das „Kistenmännle“. Sondern nur, dass wir Phänomene gehabt haben – warum wissen wir nicht.