Unterstützungszentrum in Trochtelfingen eröffnet

Trochtelfingen (sz) - Das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) hat in Trochtelfingen ein neues Unterstützungszentrum eröffnet. Das Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen wie auch Suchterkrankungen, die Unterstützung bei der Teilhabe in der Gesellschaft benötigen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Das Angebot im Erdgeschoss der Marktstraße 39 sei ein weiterer Baustein in der ambulanten Betreuung und richtet sich an Menschen, die in Trochtelfingen und Umgebung leben. Zunächst wird das Unterstützungszentrum an zwei Tagen in der Woche geöffnet sein, nach und nach soll das Angebot ausgeweitet werden. Geleitet wird es von Sozialpädagogin Christina Bartl.

Das Konzept des Unterstützungszentrums bestehe aus zwei Elementen: Vor Ort werden sogenannte „tagesstrukturierende Maßnahmen“ in der Einzelbetreuung wie auch in der Gruppe angeboten. Außerdem diene es dem Team als Ausgangsbasis für Hausbesuche. Unter vier Augen in vertrauter Umgebung könnten Themen, die die Klienten beschäftigen oder belasten, in Ruhe besprochen werden. Darüber hinaus sind ganz praktische Hilfestellungen möglich – zum Beispiel, wenn jemand Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen oder eine Begleitung beim Arztbesuch benötigt. Das Team im neuen Unterstützungszentrum ist telefonisch zu erreichen unter 07373 / 10 53 900.